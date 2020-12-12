بعد تعرضه للطرد.. رمضان صبحي يغيب عن لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يغيب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، عن لقاء فريقه أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري we المصري.

وتعرض صبحي للطرد خلال لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال أحداث المباراة.

وخسر بيراميدز من الاتحاد السكندري في الدقيقة 97 بهدفين لهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري.

وحصل رمضان على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية وبطاقة حمراء بعد صافرة نهاية المباراة لاعتراضه على حكم المباراة.

وسيغيب بذلك رمضان صبحي عن لقاء فريقه أمام الزمالك في الجولة القادمة من الدوري، حيث تنص لائحة عقوبات لجنة المسابقات بالدوري المصري، إيقاف اللاعب الذي يتعرض للطرد عن طريق بطاقتين صفراوين مباراة واحدة.

ونفى دودو الجباس لاعب بيراميدز، دخول زميله رمضان في مشادة مع الحكم، عقب اعتراضه على عدم احتساب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وأكد الجباس، أن رمضان صبحي تحدث مع حكم المباراة بعد انتهاء المباراة حول سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، وانتهى النقاش بين الحكم ورمضان، بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه رمضان يليها البطاقة الحمراء.

جدير بالذكر أن في الدقيقة 92 طالب رمضان صبحي بركلة جزاء بعد عرقلة من جانب محمد عطوة مدافع الاتحاد، ولجأ الحكم إلى الفار الذي أكد عدم وجود خطأ.