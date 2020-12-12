الاتحاد يفتتح مشواره في الدوري بفوز مثير على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نجح فريق الاتحاد السكندري في اقتناص فوزًا قاتلاً على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة الأولى من دوري WE المصري.

تقدم عبد الله السعيد لصالح بيراميدز في الدقيقة 33 قبل أن يُدرك عمار حمدي التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 96 تمكن خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري ن تسجيل هدف قاتل ليضمن به نقاط المباراة كاملة للفريق السكندري.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب فريق الاتحاد والذي سجل لاعبه خالد قمر هدف مبكر عن طريق خالد قمر بداعي التسلل، وفي الدقيقة 7 تمكن رزاق سيسيه لاعب الاتحاد من التسجيل من جديد بطريقة رائعة قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو والتي قررت إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة نجح عبد الله في تسجيل أول أهداف فريقه في الموسم بعد كرة عرضية كان السعيد في انتظارها بارتقاء رائع ليسكنها الشباك.

رمضان صبحي كاد أن يسجل الثاني لبيراميدز في الدقيقة 41 بعد أن راوغ مدافعي فريق الاتحاد وصوب لكن الحارس محمد صبحي كان في الموعد.

الاتحاد السكندري عاد من جديد للمباراة بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي والذي راوغ مدافعي بيراميدز وصوب من داخل منطقة الجزاء ولم يُفلح الحارس شريف إكرامي في التعامل معها.

وفي الدقيقة 52 حصل رمضان صبحي على ركلة جزاء بعد عرقلة من جانب لاعب الاتحاد، وانبرى لها عبد الله السعيد لكن الحارس الواعد محمد صبحي نجح في التصدي للركلة ليستمر التعادل الإيجابي شعارًا للمباراة المثيرة.