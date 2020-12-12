تشكيل الزمالك.. فتوح وأحداد أساسيان.. وبنشرقي بديلًا أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى من مسابقة دوري We المصري.

ويشهد تشكيل الزمالك تواجد أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، مع تواجد محمد عبد الغني في قلب الدفاع وجلوس محمود حمدي "الونش" على مقاعد البدلاء.

ويظهر حميد أحداد في الخط الهجومي للزمالك إلى جانب مصطفى محمد، مع معاونة من الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى محمد، حميد أحداد.

البدلاء: محمود جنش، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمزة المثلوثي، كريم بامبو، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.