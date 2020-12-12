قائمة الأهلي.. شريف وصلاح يقودان الهجوم.. واستبعاد الثلاثي المتعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه للملاقاة مصر المقاصة مساء غدًا، الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وقرر موسيماني استبعاد كلًا من مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابات التي يعانون منها.

كما استبعد موسيماني الثلاثي وليد سليمان، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان "بيكهام" بعد أيام قليلة من شفاءهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد الثنائي محمد شريف وصلاح محسن لقيادة الخط الهجومي للأهلي، مع طاهر محمد طاهر.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، محمد هاني، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق وجيرالدو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن.