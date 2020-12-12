بيراميدز يُعلن سلبية مسحة جبر وحمودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن شفاء ثنائي فريق الكرة، علي جبر وأحمد حمودي من فيروس كورونا. أشار هاني سعيد إلى أن الثنائي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية لتكون جميع عناصر الفريق بلا أي إصابات بفيروس كورونا. وسبق وشفي أحمد فتحي من فيروس كورونا وعاد للمشاركة بداية من الأمس في التدريبات بشكل طبيعي. ويفتتح بيراميدز مبارياته الموسم الجديد بمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

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