شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادَل عبدالله السعيد، نجم وصانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، عدد أهداف محمود الخطيب، أسطورة الأهلي ورئيس مجلس إدارته الحالي.

وسجل السعيد هدفه رقم 109 بمسابقة الدوري المصري واستهل أهداف بيراميدز في مشواره هذا الموسم بشباك الاتحاد السكندري، في المباراة الجارية بينهما الآن بملعب الدفاع الجوي، في لقاء الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ورفع السعيد غلة أهدافه في مشواره بالدوري الممتاز للرقم 109 نفس رصيد محمود الخطيب، حيث سجلها الأخير جميعًا بقميص الأهلي.

وجاءت أهداف السعيد في الدوري بواقع: 50 مع الأهلي و32 مع الإسماعيلي و23 هدفًا بقميص بيراميدز.

ويفصل السعيد 13 هدفًا من أجل معادلة أهداف مصطفى رياض، نجم الترسانة، صاحب الـ 122 هدفًا بالدوري.