شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» و«أوناجم» يتنافسان أفريقيًا على جائزة أفضل هدف في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، استفتاء على أفضل أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2019-2020، فيما اقتصرت القائمة النهائية على هدفين للاعبين من الزمالك.

ويتنافس هدف قائد الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، مع الهدف الأول للدولي المغربي ولاعب الزمالك، محمد أوناجم، في فريق الترجي التونسي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحسم الجائزة بالتصويت عبر الحساب الرسمي على «تويتر»، وتبقي 23 ساعة حتى ينتهى التصويت، في ظل تقدم «شيكابالا» على «أوناجم» حتى اللحظة.