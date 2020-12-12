شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يفتح النار على أمير مرتضى: «إنت ولا حاجة من غير أبوك.. وهعلمك الأدب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومدربه الأسبق، النار على أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء سابقًا، متهمًا إياه بـ«عمل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس».

وكان أمير مرتضى كتب على حسابه بـ«تويتر»: «إلى مزبلة التاريخ»، عقب انتشار صورة لميدو مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ومن جانبه، وخلال مداخلة مع إذاعة الشباب والرياضة، هاجم ميدو، المشرف العام السابق على الكرة في الزمالك، قائلًا: «إنت مين؟.. ولا حاجة من غير أبوك»، مضيفًا أنه يجب اختفاء مرتضى منصور، رئيس الزمالك الموقوف، وأولاده عن الساحة الرياضية.

وتابع: «مرتضى وأولاده يعتقدون أن الزمالك سقط، وأمير عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس»، فيما شدد على أنه سيكرر التصوير مع «الخطيب» إذا ما قابله مجددًا.

وعلى حسابه بـ«تويتر»، أعاد ميدو نشر أهم تصريحاته ضد أمير مرتضى، معلقًا عليها: «وحياة أمك يا أمير لأعلمك الأدب».

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى