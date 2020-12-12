شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يعادل أهداف محمود الخطيب في الدورى بـ109 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى معادلة رقم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالى، حيث سجل السعيد هدف فى شباك الاتحاد السكندرى بالمباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، ليصل به إلى الهدف رقم 109 فى مسابقة الدورى، وهو نفس العدد الذى سبق وأحرزه "بيبو" خلال مسيرته فى الملاعب.

عبد الله السعيد تخطى رقم كل من أحمد الكاس صاحب الـ107 أهادف، ومحمد أبو تريكة صاحب الـ106 أهداف، وجمال عبد الحميد صاحب الـ101 هدف.

ويسعى السعيد لتحطيم رقم الخطيب والوصول لمصطفى رياض صاحب الـ 122 هدفا، والسيد الضظوى صاحب الـ127 هدفا، وحسام حسن صاحب الـ168 هدفا، وحسن الشاذلى صاحب الـ173 هدفا.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى يجمعهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021