شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة بقيادة موسيماني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، حيث شارك النادي الأهلي مشجعي المارد الأحمر صورا من مران الفريق قبل لقاء المواجهة مع مصر المقاصة، مساء غد الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.



الأهلي

يأتي ذلك بعدما عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.



الشناوي

وتحدث موسيماني عن أهمية مباراة مصر المقاصة في ضربة البداية ببطولة الدوري وضرورة التركيز في المسابقة منذ بدايته من أجل تحقيق أهداف الفريق فيها والحفاظ على اللقب الذي يحمل الاهلي لقبه 42 مرة.

على صعيد متصل ، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مساء اليوم وحصل ثلاثي الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.







مران لاعبو الأهلي