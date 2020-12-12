شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يسجل أول ظهور فى الدورى مع بيراميدز بعد 363 يومًا غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رمضان بحى لاعب بيراميدز الجديد، للظهور فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد غياب 363 يومًا، حيث سيظهر رمضان مع بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى، بالجولة الأولى من المسابقة، وكانت أخر مشاركة للاعب مع فريقه السابق الأهلى، أمام حرس الحدود فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المنقضى، وكانت يوم 15 ديسمبر 2019، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، ليغيب اللاعب عن الظهور فى الدورى منذ 11 شهرًا و3 اسابيع، و6 ايام.

وتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لمدة 5 سنوات، خلال فترة الانتقالات التى انتهت منذ أيام، وكانت إعارة رمضان صبحى مع الأهلى انتهت فى 30 يونيو الماضى.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني.

وعقد بيراميدز 8 صفقات جاءت كالتالي: أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد نهاية عقدهما مع الأهلي، وأحمد الشيخ بعد استغناء الأهلي عنه، بالإضافة لرمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم المنتخب قادمًا من أسوان، وأحمد سامي لاعب المقاصة السابق الذي خاض الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش، واستعارة محمود صابر لاعب منتخب الشباب، من نادي النجوم.

كما أبرم بيراميدز عقدا جديدا مع لاعبه أحمد حمودي بعد عدم قيده الموسم الماضي، ليقيده في قائمة الموسم الحالي.