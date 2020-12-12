شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يُحاضر لاعبيه عن بداية الدوري أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ،وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
وتحدث موسيماني عن أهمية مباراة مصر المقاصة في ضربة البداية ببطولة الدوري وضرورة التركيز في المسابقة منذ بدايته من أجل تحقيق أهداف الفريق فيها والحفاظ على اللقب الذي يحمل الاهلي لقبه 42 مرة.
على صعيد متصل ، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مساء اليوم ، وحصل ثلاثي الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.
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