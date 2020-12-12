الامارات | قذيفة حوثية تقتل لاعب كرة قدم يمني أثناء حصة تدريبية

شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة حوثية تقتل لاعب كرة قدم يمني أثناء حصة تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم، إن نجم الكرة السابق في النادي الأهلي ولاعب نادي الطليعه سابقاً، ناصر الريمي، قُتل مع أحد أبنائه بعد إصابته بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وأوضح موقع "المصدر أونلاين" أن قذيفة أطلقها الحوثيون على مقر النادي الأهلي الرياضي أدت إلى مقتل الريمي أثناء إجرائه حصة تدريبية، وبرفقته ابنه الأصغر.

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