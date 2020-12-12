- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة حوثية تقتل لاعب كرة قدم يمني أثناء حصة تدريبية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم، إن نجم الكرة السابق في النادي الأهلي ولاعب نادي الطليعه سابقاً، ناصر الريمي، قُتل مع أحد أبنائه بعد إصابته بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.
وأوضح موقع "المصدر أونلاين" أن قذيفة أطلقها الحوثيون على مقر النادي الأهلي الرياضي أدت إلى مقتل الريمي أثناء إجرائه حصة تدريبية، وبرفقته ابنه الأصغر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | قذيفة حوثية تقتل لاعب كرة قدم يمني أثناء حصة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.