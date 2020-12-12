شكرا لقرائتكم 4 معلومات عن الزمالك والمقاولون قبل موقعة الكلية الحربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد.

تأسس المقاولون العرب سنة 1973 ويشارك في مسابقة الدوري للمرة الـ 37 في تاريخه ، وتأسس الزمالك عام 1911 وتحمل هذه المشاركة الرقم 62 له منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

توج المقاولون العرب بدرع الدوري مرة واحدة موسم 1982 – 1983 مقابل 12 مرة للزمالك أخرها موسم 2014 – 2015

القيمة التسوقية لفريق المقاولون العرب تبلغ 6.53 مليون يورو (124.2 مليون جنيه مصري مقابل 22.75 مليون يورو في الزمالك (432.7 مليون جنيه مصري).

بينما متوسط الأعمار في المقاولون العرب 29 سنة وشهر واحد وأكبر اللاعبين في قائمة الفريق المدافع حسن الشامي (37 سنة) ، فيما متوسط الأعمار في قائمة الزمالك 26 سنة و3 شهور وأكبر اللاعبين محمد عبد الشافي (35 سنة).

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب مكونا من: "محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - أحمد فتوح - طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، المباراة، بهدف مواصلة العروض القوية أمام الفارس الأبيض حيث نجح فريق ذئاب الجبل فى الدور الثانى فى الموسم الماضي، فى تحقيق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف، ودخل ذئاب الجبل فى معسكر مغلق قبل اللقاء بـ 24 ساعة، حيث ضم المعسكر صفقات المقاولون الجديدة، وأكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق، أن الأجهز لخوض اللقاء سيشارك سواء كان من اللاعبين القدامى أو الصفقات الجديدة، مضيفا أن الزمالك رغم الأزمات التى يعانى منها إلا أن الفرق الكبيرة تستطيع أن تتعافى سريعا من أزماتها.