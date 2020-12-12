شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. 74 مباراة جمعت الأبيض والذئاب بالدوري قبل صدام الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى الفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى مواجهة المقاولون، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 3 لقاءات فى المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلى، لذا حرص البرتغالى باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية فى مسابقة الدورى وغلق صفحة الماضى تمامًا، لمُصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب المحلى الجديد.

ويأمل الجهاز الفنى للمقاولون فى استغلال الروح الإيجابية بين لاعبى الفريق بعد الفوز مؤخرا على أرتا سولار بعشرة أهداف مقابل هدف فى الدور التمهيدى الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل ذئاب الجبل لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الدور التمهيدى الثانى.

74 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذي حقق 48 فوزاً وسجل 109 هدفاً مقابل 8 انتصارات و47 هدفاً للمقاولون وحسم التعادل نتيجة 18 لقاء بينهما أخرها بهدفين لمثلهما في الجولة 25 الموسم قبل الماضي.

المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل

أخر لقاء بين الفريقين في بطولة الدوري شهدته الجولة رقم 22 الموسم الماضي وحسمه المقاولون بهدفي الكولومبي لويس إدوارد ومحمد عصام مقابل هدف للزمالك أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.