شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يعود للظهور في الدوري بعد غياب 657 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، للظهور فى مسابقة الدورى الممتاز من جديد، بعد غياب دام لمدة 657 يومًا، حيث كانت أخر مشاركة للحارس مع فريقه السابق الأهلى، فى مسابقة الدورى يوم 24 فبراير 2019، أى منذ سنة سنة و9 أشهر، وأسبوعين و4 ايام، وكانت تلك المشاركة أمام الجونة فى الجولة 24 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

إكرامى عاد للظهور فى الدورى من بوابة بيراميدز الذى تعاقد مع الحارس قبل انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021، عقب استغناء الأهلى عن خدماته، وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز الدفع بشريف إكرامى أساسيًا فى أول مواجهة بالدورى أمام الاتحاد السكندرى، التى تجمعهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، والتى يدخلها الفريقين بحثاً عن انطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني

وعقد بيراميدز 8 صفقات جاءت كالتالي: أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد نهاية عقدهما مع الأهلي، وأحمد الشيخ بعد استغناء الأهلي عنه، بالإضافة لرمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم المنتخب قادمًا من أسوان، وأحمد سامي لاعب المقاصة السابق الذي خاض الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش، واستعارة محمود صابر لاعب منتخب الشباب، من نادي النجوم.

كما أبرم بيراميدز عقدا جديدا مع لاعبه أحمد حمودي بعد عدم قيده الموسم الماضي، ليقيده في قائمة الموسم الحالي.