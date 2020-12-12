شكرا لقرائتكم محمد عبد المنصف يحطم رقم توتى وجيجز بعد الظهور أمام البنك الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حطم الأسطورة محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقم قياسى جديد بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى.

بهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 25 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020 - 2021 حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

وانتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة والبنك الأهلى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة فى لقاء مثير لن تنقصه الاثارة والمتعة، ونجح دجلة فى التقدم بهدف سجله صلاح أمين فى الدقيقة 34.

وقام مسؤلو وادي دجلة بتدعيم الفريق ب 14 لاعبا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة إنتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب " ريعو " ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني