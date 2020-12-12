لازم يختفي من الحياة الرياضية .. ميدو لأمير مرتضى منصور: أنت ولا حاجة بدون أبوك

شن أحمد حسام «ميدو»، لاعب نادي الزمالك السابق، هجوما حادا على أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة السابق في القلعة البيضاء.

وقال ميدو، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، :«أمير مرتضى مجند لجان إلكترونية للهجوم عليا وبيدفعلهم فلوس، أنت ولا حاجة بدون أبوك، مرتضى منصور "عربجي" ولازم يختفي من الحياة الرياضية».

وأضاف ميدو: «مرتضى وولاده مفهمين الناس إن الزمالك هيقع، لا الزمالك مش هيقع، مرتضى في 2005 عمل كل حاجه علشان يوقع الزمالك ومنجحش ومش هيوقعوا دلوقتي، هو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي».

وتابع: «أنا هاجمت مرتضى في عز قوته وبعتله بلطجية وهو بعتلي بلطجية وكان في قضايا ومكنتش عاوز أهاجمه وهو واقع وضعيف، لكن اللي بيحصل عيب احنا زملكاوية أكتر من اي حد»

وأكد ميدو: «بقولها تاني كل لما هشوف محمود الخطيب هتصور معاه زي ما هتصور مع حسن شحاتة كل لما هشوفه».

واختتم ميدو تصريحاته: «كلمت شيكابالا وقولتله لازم تفوزوا النهارده على المقاولون العرب والزمالك لن ينهار».