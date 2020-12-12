الاهلي يوافق على سفر مؤمن زكريا للعلاج في انجلترا

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا إن ناديه بصدد اتخاذ إجراءات من أجل سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وأصيب زكريا قبل أكثر من عام بأعراض غريبة وضمور في الأعصاب وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج لكن حالته لم تتحسن كثيرًا.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة النادي القاهري التلفزيونية إن زكريا “ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الأفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي“.

وأضاف الخطيب “الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع”.