بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في اهم مباريات اليوم السبت 12-12-2020 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “الزمالك والمقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية، بإدارة من الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع نادي “الزمالك” إلى تحقيق الفوز في أولى مبارياته في الدوري المصري للموسم الجديد 2020/2021، من أجل الخروج من الحالة السيئة التي يمر بها الفريق من جميع النواحي، إذ خسر نهائي دوري ابطال افريقيا امام غريمه التقليدي “الاهلي“، وبعدها بأيام قليلة ودع كأس مصر من نصف النهائي على يد “طلائع الجيش”، كما تم حل مجلس إدارته بالكامل ليدخل الفريق في دوامة من المشاكل الإدارية والمالية.

وينتظر “الزمالك” مواجهات صعبة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيواجه “بيراميدز” بعد 3 أيام، قبل ان يلعب الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا امام فريق “غزالة” التشادي، ليعود لمواجهة “الاهلي” في الدوري المصري.

واستعاد “الزمالك” خدمات الثنائي المعار، المهاجم المغربي “حميد أحداد”، والظهير الأيسر “أحمد فتوح”، كما أصبح “فرجاني ساسي” جاهز للمشاركة بعد انتهاء فترة إيقافه من الموسم الماضي إثر اعتدائه على الحكم “أمين عمر”.

على الجانب الآخر، يدخل فريق “المقاولون العرب” المباراة بعنويات مرتفعة بعدما اكستح “أرتا سيد” الجيبوتي بتسعة أهداف مقابل هدف واحد في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيسعى عماد النحاس إلى تحقيق الفوز على الزمالك الليلة لمواصلة عروضه الرائعة مع ذئاب الجبل.

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الزمالك 0-0 المقاولون

????الدوري المصري (الجولة الأولى)

????️ستاد الكلية الحربية

⌚تبدأ في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

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