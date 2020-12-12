بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والاهلي في اهم مباريات اليوم السبت 12-12-2020 في الجولة الثامنة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والاهلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

تقام مباراة النصر والاهلي على استاد الملك فهد الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

تصطدم رغبة النصر في الخروج من مراكز الهبوط بعد تعادله المثير في الجولة الماضية امام “الاتفاق”، بالجريح “الاهلي” الذي تعرض للخسارة امام “ضمك”.

ويتواجد الاهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، من 7 مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم على النصر سيصعد إلى المركز الثاني.

وسيفتقد الاهلي جهود نجمه الاول المهاجم الدولي السوري “عمر السومة” الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع اعتماد المدرب “فلادان ميلويفيتش” على كل من “صامويل أوسو وسلمان المؤشر وألكسندر ميتريتا” في الخط الأمامي.

على الجانب الآخر، يتواجد النصر في المركز قبل الاخير -المركز 15- برصيد 4 نقاط، من 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها، وخسر 5 مباريات، ويتطلع إلى خطف الثلاث نقاط الليلة من أجل الخروج من مراكز الهبوط.

واستعاد المدرب “روي فيتوريا” خدمات النجم الارجنتيني “جونزالو مارتينيز” بالإضافة إلى “خالد الغنام”، واصبح الثنائي جاهز للمشاركة امام الاهلي بعد خوض التدريبات الاخيرة للفريق.

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النصر 0-0 الاهلي

????️استاد الملك فهد الدولي

????الدوري السعودي (الجولة السابعة)

تبدأ في الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

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