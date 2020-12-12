شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات النسخة الأولى من بطولة نبع حوض النيل المصرية للوشو كونغ فو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وإشراف الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، استضافت منطقة الشرقية للوشو كونغ فو النسخة الأولى من بطولة نبع حوض النيل المصرية، بمشاركة ١١٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٣٦ نادي بمناطق «الشرقية- الدقهلية- الإسماعيلية- الجيزة- القاهرة»، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين ١٠و١١ ديسمبر 2020 بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المنافسة اتسمت بالندية والقوة بين جميع اللاعبين المشاركين للفوز وتحقيق المراكز الأولي، لافتاً إلى أن البطولة أقيمت بغرض التنشيط والترويج لرياضة الووشو كونغ فو، حيث حصل جميع اللاعبين على شهادات تقدير لمشاركتهم بالبطولة واتسام المباريات بالروح الرياضية، مؤكداً أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال يومي المنافسة حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة بمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة ،وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع إسم المحافظة عالياً.