شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو نار شعاره الانتصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتواصل لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة أربعة لقاءات مساء اليوم - السبت -، ففي أبها يستضيف صاحب الأرض فريق أبها نظيره التعاون (3:35م)، وفي الدمام يلتقي الاتفاق بضيفه ضمك (5:25م)، وفي الأحساء يواجه الفتح نظيره الباطن (5:30م)، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة مثيرة تجمع النصر بضيفه الأهلي (7:45م).

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، يلتقي فريق أبها بنظيره التعاون عند الساعة 3:35م في لقاء مهم للفريقين للقفز لمراكز المقدمة حيث يتساوى الفريقان بعدد النقاط ويتفوق التعاون بفارق الأهداف، يدخل فريق أبها هذا اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وثلاث خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 11 هدفاً، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين و4 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 6 أهداف كأضعف خط هجوم وعليه 5 أهداف كثاني أقوى خط دفاع، وسبق وأن التقى الفريقان في لقاءين في دوري المحترفين وكان ذلك الموسم الماضي، وانتصر التعاون في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، فيما فاز أبها في لقاء الإياب بهدفين لهدف.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف الاتفاق نظيره ضمك عند الساعة 5:25م، ويدخل صاحب الأرض فريق الاتفاق هذا اللقاء بحثاً عن فوز طال انتظاره إذ تعثر الفريق في آخر خمس جولات بعد أن تلقى ثلاث خسائر متتالية ومن ثم تعادلين فيما حقق الفوز في أول جولتين فقط وله من الأهداف 9 وعليه 14 هدفاً، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء بعد أن حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على ضيفه الأهلي ليصل للنقطة الرابعة من فوز وتعادل و5 خسائر وله من الأهداف 8 وعليه 14 هدفاً، ويحتل الفريق المركز السادس عشر والأخير ويطمح من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوزه الثاني والهروب من مراكز المؤخرة، وسبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في لقاءين وكان ذلك في الموسم الماضي، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين لكل منهما، فيما فاز الاتفاق في لقاء الإياب بهدفين دون مقابل.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل الفتح لقاءه أمام ضيفه الباطن عند الساعة 3:30م بحثاً عن الفوز والثلاث نقاط بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أطاحتا به للمركز الثامن برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات ومثلها خسائر وتعادل وحيد وله من الأهداف 14 كأقوى خط هجوم وفي مرماه مثلها، فيما يدخل فريق الباطن هذا اللقاء بعد أن تعثر في آخر ثلاث جولات ليتراجع للمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين و3 خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 10 أهداف، وسبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في ست مواجهات، انتصر الفتح في لقاءين وتعادلا في ثلاثة لقاءات فيما فاز الباطن في لقاء وحيد وكان ذلك في آخر مواجهة لهما قبل سنتين، وأحرز هجوم الفتح 11 هدفاً فيما أحرز هجوم الباطن 11 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة بينهما انتهت لمصلحة الفتح 5/ 2.

وتختتم لقاءات الليلة بكلاسيكو مثير ومنتظر يجمع النصر بضيفه الأهلي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 7:45م، ويدخل فريق النصر هذا اللقاء بحثاً عن العودة القوية وحصد ثلاث نقاط مهمة في مسيرته لهذا الموسم في دوري المحترفين إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط حصدها من فوز وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 7 وعليه 11 هدفاً، فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 13 وعليه 12 هدفاً، وسبق وأن التقى النصر والأهلي 24 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، حقق النصر الفوز 7 مرات مقابل 8 للأهلي وتعادلا في 9 لقاءات، وتمكن هجوم الأهلي من تسجيل 36 هدفاً فيما سجل هجوم النصر 34 هدفاً.