شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن جدول الدورى الممتاز للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة جدول مباريات الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 والمقرر انطلاقه يوم 18 ديسمبر الجارى مقسماً على 4 مجموعات، وتشهد الجولة الأولى مواجهات قوية بالمجموعة الأولى بين كل من الأهلى مع مصر للبترول وبتروجت مع القناة، وهليوليدو مع الشرقية للدخان.

أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كل من، الزمالك مع بنى سويف وسبورتنج مع هليوبوليس وإسكندرية للبترول مع الزهور، بينما تشهد المجموعة الثالثة مباريات بين طلائع الجيش مع المنيا و الشمس مع الطيران و الفيوم مع الداخلية ، بينما يلتقى سموحة مع 6 أكتوبر و طنطا مع الاتحاد السكندرى ودلفى مع الترسانة بالمجموعة الرابعة .

وفيما يلى جدول الدورى الممتاز للموسم الجديد



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ومن ناحية أخرى قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، إعطاء الأندية مهلة حتى 20 يناير المقبل لإبرام عقود للاعبات فى الموسم الجديد، مع إخطار الأندية بحق اللاعبات فى التعاقد مع أى نادٍ آخر فى حال عدم إبرام عقود. كما قررت اللجنة إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

وتقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم.

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.