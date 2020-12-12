شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر النيجر 19 ديسمبر لمواجهة سونيديب فى ضربة البداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الأهلى 19 ديسمبر الجارى موعداً للسفر إلى النيجر لمواجهة بطلها فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 22 أو23 الشهر ذاته، ومن المقرر أن يطير الأهلى للنيجر فجر يوم 19 بعد ساعات من خوض مباراة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويستهل الأهلى منافسات بطولة الدورى العام غداً، الأحد، بمواجهة المقاصة فى الجولة الأولى للمسابقة المحلية التى يحمل لقبها بـ42 لقبا قبل أن يخوض ثانى مبارياته فى الدورى أمام المحلة ثم يسافر للنيجر لخوض "ضربة البداية" فى البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلى لقبها 9 مرات.

من ناحية أخرى، يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن مباراة سونيديب للإصابة، وأجرى اللاعب جراحة أمس، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة فى التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير ليتأكد غياب الشحات عن أكثر من مباراة بالدورى قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها فى البطولة الافريقيى.

وبذلك يغيب الشحات عن انطلاقة بطولتى الدورى والتى يستهلها الأحمر بعد غد، الأحد، أمام المقاصة، كما يغيب عن إنطلاقة الفريق فى بطولة أفريقيا.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، هاتفيًّا مع نبيل مكى، سفير مصر فى النيجر، للتنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة لمواجهة سونيديب، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفى تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة