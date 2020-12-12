شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جهاد جريشة قبل إدارة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الزمالك مشواره فى النسخة الجديدة ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب باستاد الكلية الحربية، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة أنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.
ويُدير مباراة الزمالك والمقاولون الحكم الدولى جهاد جريشة (44 سنة) الذى ظهر في 10 مباريات بالدوري الموسم الماضي، منها مباراتا المقاولون أمام الأهلي فى الجولة 31 (0 – 1) وبيراميدز فى الجولة 34 (2 – 2) كما أدار مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الثامنة (2 – 3).
جريشة الذى تقلد الشارة الدولية فى 2008 وشارك بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وأدار لقاء إنجلترا وبنما فى مرحلة المجموعات، أشهر خلال الموسم الماضي 36 ورقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف حساب جهاد جريشة قبل إدارة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.