شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جهاد جريشة قبل إدارة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الزمالك مشواره فى النسخة الجديدة ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب باستاد الكلية الحربية، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة أنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويُدير مباراة الزمالك والمقاولون الحكم الدولى جهاد جريشة (44 سنة) الذى ظهر في 10 مباريات بالدوري الموسم الماضي، منها مباراتا المقاولون أمام الأهلي فى الجولة 31 (0 – 1) وبيراميدز فى الجولة 34 (2 – 2) كما أدار مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الثامنة (2 – 3).

جريشة الذى تقلد الشارة الدولية فى 2008 وشارك بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وأدار لقاء إنجلترا وبنما فى مرحلة المجموعات، أشهر خلال الموسم الماضي 36 ورقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

ويستعيد الزمالك عناصره الأساسية فى مباراة المقاولون العرب وعلى رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية إيقافه المحلي الذى تعرض له منذ مباراة المصرى في منافسات الدوري السابق إلى جانب العائدين للفريق من الإعارة على رأسهم الثنائى أحمد فتوح والمغربى حميد أحداد، بعدما تأكدت جاهزية الثنائى للتواجد في المباراة، لذا استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، على الاعتماد على أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مواجهة الذئاب عقب عودته لصفوف الأبيض هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، كما شهدت التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الماضية انتظام الثنائي المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بعد التعافي من الإصابات العضلية التي لحقت بهما.