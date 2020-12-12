شكرا لقرائتكم موسيماني يطالب الأهلي بضم صفقتين سوبر قبل كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية التى سيُشارك فيها الأهلي خلال فبراير المقبل بقطر ، ويرى موسيماني أن الاهلي يحتاج تدعيمات قوية في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية لاسيما وأن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيماني إلى أن آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كان بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا..لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما".

ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وقال المدير الفني للأهلي أن رغبته في ضم تدعيمات قوية للفريق لا يٌُعني التقليل من شأن اللاعبين المتواجدين في الفريق حالياً فالاهلي يضم أسماء كبيرة يأتي في مقدمتها على معلول وقفشة وحسين الشحات وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد الشناوي لكن لابد أن تكون هناك صفقات قوية للفريق من أجل تقديم عروض قوية في كأس العالم للأندية.

وشهدت الفترة الماضية إرتباط أكثر من لاعب الأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل يأتي في مقدمتهم ، الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الأماراتي.