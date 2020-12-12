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ياسر إبراهيم وأبناؤه مع الثلاثية: عقبال اللى جاى وإحنا مع بعض ياحبايبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ياسر إبراهيم، نجم دفاع النادى الأهلى، مع أبنائه فى ملعب مختار التتش بالجزيرة بالثلاثية التاريخية التى حصل عليها الأهلى هذا الموسم، وهى دورى أبطال أفريقيا، والدورى العام وأخيرا كأس مصر، ونشر عدة صورة مع أبنائه والثلاثية عبر حسابه على إنستجرام وأتبعها بتعليق، "أنتم كل حاجة وأحلى حاجة، وعقبال اللى جاى وإحنا مع بعض يا حبايبى".

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واصطحب نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أبناءهم، أمس الجمعة، إلى ملعب التتش للاحتفال بالتتويج بثلاثية "الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا"، وظهر كريم على معلول خلال دخوله فى سباق مع والده قبل أن ينجح فى إحراز هدف، كما ظهرت أيضاً فيروز سعد سمير، وآدم الشناوى، وفارس أيمن أشرف وسليم وليد سليمان، وليلى عمرو السولية.

 

 

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من ناحية أخرى، طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية التى سيُشارك فيها الأهلى خلال فبراير المقبل بقط ، ويرى موسيمانى أن الأهلى يحتاج تدعيمات قوية فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق فى مونديال الأندية الذى سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذى سيُشارك فى البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

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وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلى فى مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة فى آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافى وكازولا وغيرهما".

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ويرغب موسيمانى مناقشة إدارة الاهلى فى ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق فى يناير المقبل تُضيف للأهلى فى هذا الحدث العالمى الذى يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

 

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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