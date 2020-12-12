شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يفتح صندوق أسراره ويكشف 5 أمور غريبة: "لا تخبروا عبد الحفيظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، صندوق الأسرار خلال ظهوره الأخير، كاشفاً الكثير من الكواليس سواء الفنية مع الفريق أو التى تخص حياته الشخصية منذ قدومه للقلعة الحمراء قبل 4 سنوات، قادماً من صفوف الصفاقسى التونسى، بعدما تألق بشدة جاذباً أنظار مسئولى الأهلى ليتم ضمه للفريق فى موسم 2015 بفرمان جماهير القلعة الحمراء.

ومازح معلول الجماهير قائلا، "محدش يقول لسيد عبد الحفيظ"، مدير الكرة بالنادى الأهلى، وذلك بعدما كشف أكثر من سر متعلق بقراراته الكروية أو حتى فى طريقة ذهابه اليومية إلى النادى الأهلى.

لن ألعب أمام الصفاقسى

أظهر على معلول انتماءه الكبير وامتنانه لنادى الصفاقسى التونسى، والذى بدأ من خلاله مسيرته الكروية قبل التألق والانتقال إلى الأهلى، وقال معلول، "بعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا واجهت أزمة بسبب تألقى مع الأهلى خلال المباراة والتسبب فى خروج فريق تونسى من البطولة، والكثيرون فى تونس زعلوا منى ولكن هذا هو الاحتراف وأعتذر لهم، ولكن إذا لاعب الأهلى الصفاقسى لن ألعب المباراة بس محدش يقول لسيد عبد الحفيظ".

بروح الأهلى بالموتوسيكل

كشف على معلول عن مخاوفه من قيادة السيارة شوارع القاهرة بسبب الزحام الكبير، وقال الدولى التونسى، "المشوار من بيتى للنادى بياخد نص ساعة، وبعد ما سبت العربية والسواق بقيت أركب تاكسى عشان أروح التمرين، وأحياناً بركب موتوسيكل لأنه بيكون أسرع وبيوصلنى فى 10 دقائق، بس محدش يقول لسيد عبد الحفيظ أنا عملت كده مرة واحدة".

خطة هدف السولية

أكد على معلول أن أهداف الأهلى لا تأتى بالحظ وليست وليدة الصدفة، ولكنها تدريبات وجمل فنية وخطة متفق عليها مع الجهاز الفنى للفريق وتم تجريبها أكثر من مرة فى التدريبات، وقال معلول، "هدف عمرو السولية فى الزمالك بنهائى أفريقيا اتدربنا على هذه الجملة أكثر من مرة مع موسيمانى، ومعروف إن أفضل واحد عندنا فى ضربات الرأس هو مروان محسن، وأكيد هيكون معاه أفضل مدافع فى الزمالك، وبعده ياسر إبراهيم وهيكون معاه تانى أفضل مدافع من عندهم، وبالترتيب كان عمرو السولية آخر واحد مش هيكون معاه حد يبقى نوسع له الطريق".

طريقة الاحتفال بالأهداف

كشف على معلول عن سر احتفاله بالأهداف خلال المباريات، مؤكداً أنها ليست مكايدة فى الخصوم، فهو يحترم الجميع ولا يمكن أن يقوم بمثل هذا التصرف، قائلا، "احتفالى بالأهداف بهذه الرقصة جاء من خلال أغنية يتابعها كريم ابنى وأردت أن أقلد هذه الرقصة لأهدى له الأهداف".

أهداف فى الشناوي

أكد على معلول أن محمد الشناوى كابتن الفريق هو أحد أبرز الحراس المميزين فى تاريخ النادى الأهلى، قائلا، "خلال التمرين بسجل فيه أهداف لكن هو لما بيركز بيصدها، وساعات بيقولى قبل ما أشوط هصدهالك حتى لما أنط النطة بتاعتى بيصدها".