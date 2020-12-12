شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان فى رسالة لجماهير ورموز الزمالك: وحدوا الصف ونحوا الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، الذى أعلن مؤخرا ترشحه على منصب رئيس القلعة البيضاء، رسالة لجماهير الزمالك المخلصة بالوقوف خلف فريق الكرة فى مباراته مساء اليوم، السبت، أمام المقاولون العرب، فى افتتاح مباريات الأبيض بالدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد، مطالبا إياهم بتناسى ما يتم تصديره من مشاكل، كما طالب رموز النادى بالتركيز على دعم الكيان، وتوحيد الصف الزمالكاوى ورمى الخلافات للخلف.

وقال سليمان، عبر حسابه على فيسبوك، "جماهير الزمالك المخلصين، اليوم هو اليوم الأول لظهور فريقنا مع بداية الدورى الجديد، اللاعبون يحتاجون إلى دعم والجهاز الفنى يحتاج الى ثقة، وقد أثبتموها من قبل، وكبار المحللين والفنيين تحدثوا عن مدى وفاءكم للكيان وإخلاصكم لفريقكم"، وتابع سليمان: "أرجو أن تنسوا وتتناسوا ما يتم تصديره للمجتمع الزمالكاوى من مشاكل، وأن يكون تركيزكم مع دعم الكيان للنهوض، وأرجو من أبناء النادى ورموزه أن يشعروا بما يمر به جمهور الزمالك من حالة غضب واحترام مشاعرهم، بل وإرشادهم إلى ما يكون فى صالح الكيان".

كما وجه سليمان رسالة لرؤساء النادى السابقين والحاليين قائلا، "رسالة لمن جلس على كرسى رئاسة الزمالك السابقين والحاليين، مهما كانت الخلافات والاختلافات نحن أبناء هذا الكيان، هو من صنع النجوم، وهو من كان له الفضل بعد المولى عز وجل فى صناعة الأسماء الكبيرة بالمجتمع العام، علينا توحيد الصف الزمالكاوى ورمى الخلافات للخلف، وندعم فريقنا اليوم أمام أول مباراة للموسم الجديد.. عاش الزمالك".



أحمد سليمان

ويواجه فريق الزمالك، نظيره المقاولون العرب، فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى المباراة المقرر إقامتها بإستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد.

وتأتى هذه المباراة بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض عقب خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب مكونا من: "محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - أحمد فتوح - طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".