شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب ضم صفقتين سوبر للأهلى قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية التى سيُشارك فيها الأهلي خلال فبراير المقبل بقط ، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما".

ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وقال المدير الفني للأهلي إن رغبته في ضم تدعيمات قوية للفريق لا تعني التقليل من شأن اللاعبين المتواجدين في الفريق حالياً فالاهلي يضم أسماء كبيرة يأتي في مقدمتها على معلول وقفشة وحسين الشحات وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد الشناوي لكن لابد أن تكون هناك صفقات قوية للفريق من أجل تقديم عروض قوية في كأس العالم للأندية.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل يأتي في مقدمتهم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.