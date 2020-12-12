شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تفاصيل أزمة على معلول مع صالح جمعة بسبب "الكوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات وصعود منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهدت غرفة ملابس الأهلي أزمة قبل نحو موسمين بين الدولى التونسى على معلول وصالح جمعة لاعب الفريق السابق الذى انتقل مطلع الموسم الجارى لنادى سيراميكا، وبدأت الأزمة فى مران الأهلى الذى خاضه اللاعبون المُستبعدون من إحدى مباريات الدورى، وفى هذا المران قام صالح جمعة بضرب على معلول بـ"الكوع" لاعتراضه على نتيجة التقسيمة فى المران.

ودخل الثنائى معلول وصالح فى مشادة قوية أمام باقى اللاعبين وعادل مصطفى مدرب الفريق انتهت بمغادرة على معلول للمران، وتغيير ملابسه تمهيداً للرحيل.

وتوجه لاعبو الأهلى برفقة عادل مصطفى لتهدئة معلول، قبل أن يدخل صالح جمعة وتقبيل رأس معلول بعد تجاوزه فى حقه خلال المران.