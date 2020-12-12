وزارة الرياضة تنظم عروضاً ضمن فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، مشروع العروض الرياضية للفتيات طلاب المدارس الرياضية يقدمن عروضاً رياضية وتشكيلات إيقاعية ضمن فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان، ويشارك بالمشروع 7 محافظات هى (بورسعيد، بنى سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، المنوفية، الشرقية) بإجمالى عدد 182 مشاركة، وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وينفذ المشاركون فى برنامج قطار الشباب للأقصر وأسوان البرنامج الذى وضعته وزارة الشباب والرياضة لزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية حيث زاروا فى اليوم الأول الصوت والضوء.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان حتى إبريل المقبل، فى ضوء الحرص على تعريف الشباب بالمعالم الحضارية والأثرية التى تمتاز بها مصر، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء تنفيذ البرنامج.

كما تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غدا الأحد، مهرجان عروض فرق "هواة المسرح "2020 لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات، للموسم السادس على التوالي، على مسرح المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 13 حتى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة 24 فرقة مسرحية تم تصعيدها من أصل 43 فرقة مسرحية بمراكز شباب الجمهورية، وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين وذلك لتقييم العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهم ( الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان،الفنانه فاطمة محمد على ).

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اهتمام وحرص الوزارة على تقديم الأهم والأجود موضوعيا وفنيا من خلال إفراز المواهب والكوادر المسرحية لخلق جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيا وفنيا من خلال تنظيم مهرجان المسرح على مستوى المحافظات للمساهمة فى إكتشاف المواهب وتنميتها فى مجال المسرح ،خاصة انه يساهم فى تغيير الأفكار ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.

وتقدم كفرالشيخ مركز شباب المدينة فى اليوم الأول للعروض " الانتظار "، المنوفية مركز شباب الحى القبلى تقدم عرض " الخال "، والجيزة مركز شباب المشابك تقدم عرض"ندم وجدان "، فيما تعرض بنى سويف مركز شباب الفشن فى اليوم الثانى " عرض حال "، الإسماعيلية مركز شباب البر الثانى تقدم عرض " أبيض وأسود "، وأسوان مركز شباب كوم امبو تقدم عرض " أمن دوقر".

فيما تعرض الدقهلية مركز شباب ميت غمر فى اليوم الثالث للمسابقة عرض مسرحى بعنوان" حادثة فى الشقة"، وجنوب سيناء مركز شباب الساحل تقدم عرض" جبل تقوق"، والغربية مركز شباب مدينة طنطا تقدم عرض " آلهة الريح "، وفى اليوم الرابع تعرض الأقصر مركز شباب البعيرات عرض مسرحى بعنوان " حلقة ذكر"، والاسكندرية "مركز شباب النصر تقدم عرض "وداعاً هامليت "، وشمال سيناء مركز شباب عاطف السادات تقدم عرض" وبرضه بنعشقها".

وتقوم القاهرة مركز شباب الوايلى فى اليوم الخامس بتقديم عرض " أوسكار"، وأسيوط مركز شباب حى السلام تقدم عرض"الشرنقة"، وقنا مركز شباب مدينة العمال تقدم عرض "الوابور"، وفى اليوم السادس تقدم دمياط "مركز شباب الشيخ درغام تقدم عرض " سبع ورقات كوتشينة"، والشرقية"مركز شباب القنايات "تقدم عرض "ورد "، وسوهاج "مركز شباب الزهور " تقدم عرض مسرحى " الحلم "

و تقدم القليوبية مركز شباب قليوب فى الخليج 365 العرض المسرحى "القطة العميا"،الفيوم مركز شباب المدينة تقدم عرض "ماوراء المرآه"،البحيرة مركز شباب النصر تقدم عرض "حريم النار"،تختتم عروض اليوم الثامن والآخير بمشاركة المنيا مركز شباب المدينة أ وتقدم عرض "رايح أجرب حظى "،بورسعيد مركز شباب السلام وتقدم عرض"البؤساء"،السويس مركز شباب سليم الحى تقدم عرض "على هامش الروح".

وتختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة، سيتم الإعلان عن موعده من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة .

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غدا الأحد مهرجان عروض فرق " هواة المسرح "2020 لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات،للموسم السادس على التوالي،ذلك على مسرح المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، للموسم ،خلال الفترة من 13 حتى 20 ديسمبر الجاري،بمشاركة 24 فرقه مسرحية تم تصعيدهم من أصل 43 فرقة مسرحية بمراكز شباب الجمهورية .

وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين والفناجيل وذلك لتقييم العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهم ( الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان،الفنانه فاطمة محمد على ).

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إهتمام وحرص الوزارة على تقديم الأهم والأجود موضوعيا وفنيا من خلال إفراز المواهب والكوادر المسرحية لخلق جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيا وفنيا من خلال تنظيم مهرجان المسرح على مستوى المحافظات للمساهمة فى إكتشاف المواهب وتنميتها فى مجال المسرح ،خاصة انه يساهم فى تغيير الأفكار ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.

وتقدم كفرالشيخ مركز شباب المدينة فى اليوم الأول للعروض " الانتظار "، المنوفية مركز شباب الحى القبلى تقدم عرض " الخال "، والجيزة مركز شباب المشابك تقدم عرض"ندم وجدان "، فيما تعرض بنى سويف مركز شباب الفشن فى اليوم الثانى " عرض حال "، الإسماعيلية مركز شباب البر الثانى تقدم عرض " أبيض وأسود "، وأسوان مركز شباب كوم امبو تقدم عرض " أمن دوقر".

فيما تعرض الدقهلية مركز شباب ميت غمر فى اليوم الثالث للمسابقة عرض مسرحى بعنوان" حادثة فى الشقة"، وجنوب سيناء مركز شباب الساحل تقدم عرض" جبل تقوق"، والغربية مركز شباب مدينة طنطا تقدم عرض " آلهة الريح "، وفى اليوم الرابع تعرض الأقصر مركز شباب البعيرات عرض مسرحى بعنوان " حلقة ذكر"، والاسكندرية "مركز شباب النصر تقدم عرض "وداعاً هامليت "، وشمال سيناء مركز شباب عاطف السادات تقدم عرض" وبرضه بنعشقها".

وتقوم القاهرة مركز شباب الوايلى فى اليوم الخامس بتقديم عرض " أوسكار"، وأسيوط مركز شباب حى السلام تقدم عرض"الشرنقة"، وقنا مركز شباب مدينة العمال تقدم عرض "الوابور"، وفى اليوم السادس تقدم دمياط "مركز شباب الشيخ درغام تقدم عرض " سبع ورقات كوتشينة"، والشرقية"مركز شباب القنايات "تقدم عرض "ورد "، وسوهاج "مركز شباب الزهور " تقدم عرض مسرحى " الحلم "

و تقدم القليوبية مركز شباب قلوب فى الخليج 365 العرض المسرحى "القطة العميا"،الفيوم مركز شباب المدينة تقدم عرض "ماوراء المرآه"،البحيرة مركز شباب النصر تقدم عرض "حريم النار"،تختتم عروض اليوم الثامن والآخير بمشاركة المنيا مركز شباب المدينة أ وتقدم عرض "رايح أجرب حظى "،بورسعيد مركز شباب السلام وتقدم عرض"البؤساء"،السويس مركز شباب سليم الحى تقدم عرض "على هامش الروح".

وتختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة، سيتم الإعلان عن موعده من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة .