شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإنتاج الحربى: مختار مختار "خيره عليا" ويستاهل أعتذرله مليون مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب محمود عادل، لاعب وسط الإنتاج الحربى، بتوقيع أى عقوبة ضده بعد اعتراضه غير اللائق فى مباراة فريقه مع سيراميكا، وكتب محمود عادل عبر حسابه على فيس بوك، "عمرى ماعملت مشكلة فى أى نادى لعبت فيه واللى حصل منى من حزنى إنى خرجت بدرى كدة لكن الكابتن مختار خيرة عليا وعمرى مااقدر أعترض على قراره، وأول مادخلت بين الشوطين اعتذر له لأنه يستاهل أعتذرله ولو مليون مرة وأنا متقبل أى قرار ضدي".

وفى وقت سابق، كشف خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أنه تم تغريم محمود عادل لاعب الفريق مادياً وقد يستبعد من المباريات القادمة، بعد اعتراضه غير اللائق على تغييره فى مباراة الفريق أمام سيراميكا بالجولة الأولى ببطولة الدورى الممتاز، مشيراً إلى أن اللاعب اعتذر فى غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام جميع اللاعبين .

ويلتقى فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، اليوم السبت، مع نظيره الإنتاج الحربى، فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعداداً لمباريات الدورى العام وتجهيز جميع اللاعبين، ورفض الجهاز الفنى لأسوان منح اللاعبين أى راحة بعد مباراة الأمس أمام إنبى، والتى فاز خلالها أسوان بهدف نظيف على حساب إنبى فى افتتاحية الدورى العام.

يراقب الجهاز الفنى للانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى بالجولة الاولى لمسابقة الدورى والمقرر لها عصر غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ديربى القناة الشهير للتعرف على مواطن القوة والضعف للدراويش بالموسم الجديد قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة سيراميكا التى خاضها مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها بهدفين دون رد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطينى لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسى ولاعب فريق الترجى السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.