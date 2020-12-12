تريزيجيه خارج قائمة أستون فيلا والمحمدي بديلاً أمام ولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

خرج المصري محمود حسن "تريزيجيه" من قائمة فريق أستون فيلا، في مواجهة فريق وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر الجناح المصري في التشكيل الأساسي لأستون فيلا، قبل المواجهة التي تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم، كما لم يظهر على دكة بدلاء الفريق، التي ضمت الظهير المصري أحمد المحمدي.

واختار المدير الفني دين سميث كل من إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، ماتي كاش، إيزري كونسا، تيرون مينجز ومات تارجت في خط الدفاع، جون ماجين، دوجلاس لويز وجاكوب رامزي في خط الوسط، خلف بيرتراند تراوري، جاك جريليش وأولي واتكنز في خط الهجوم، لتمثيل الفريق في المواجهة.

ويحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 15 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة.