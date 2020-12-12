"رسائل ومواقف وكواليس".. السعدي يُحاور الخطيب بقناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهور استثنائي لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تزامن مع حدث تاريخي ونهاية لموسم خاص للقلعة الحمراء بعد التتويج بالثلاثية "دوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر".

وتواجد الإعلامي الإماراتي الشهير يعقوب السعدي في القاهرة الأيام الماضية، وقام بمحاورة الخطيب في حلقة استثنائية في اطار الاحتفال بتتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وواصل يعقوب السعدي تألقه المعتاد بمقدماته الاستثنائية في حب مصر وشعبها واظهار كل ما هو جميل في البلاد وتقارير متنوعة عن تاريخ وحضارة وحاضر ومستقبل مصر.

دروس جديدة قدمها يعقوب السعدي في كيفية تقديم حلقة تاريخية وتغطية حدث استثنائي عبر شاشة قناة النادي الأهلي، في حوار امتد لأكثر من 5 ساعات.

وانتقل السعدي للحديث عن عراقة وتاريخ النادي الأهلي في مصر وأفريقيا والعالم، وقال أن الأهلي بمثابة "شمس مصر وقمرها أيضاً" وقلعة لا تغيب عنها البطولات، وملك القارة السمراء، مع تقديم أغنية جديدة للأهلي.

وحاور السعدي، رئيس الأهلي "بيبو" حول كل الأمور المتعلقة بالسنوات الماضية وكيف تم إعادة بناء الفريق خلال تلك السنوات وكواليس ما تم حتى نجح الفريق في التتويج بالثلاثية، واستعادة الأميرة الأفريقية.

ووجه الخطيب العديد من الرسائل للجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية خلال الحوار الاستثنائي، وكشف عن العديد من المواقف الخاصة بالنادي، بجانب فقرة استثنائية بمنزل مؤمن زكريا.

الحوار تطرق أيضاً للحديث عن حجم الانشاءات في النادي والمشاريع الاقتصادية بجانب قطاع الناشئين والمركز الإعلامي.