"سألتقط معه صورة كل يوم".. رسالة جديدة من ميدو بشأن صورته مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، رسالة جديدة تتعلق بصورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكان ميدو قد تعرض لهجوم شديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب، وأخرى مع مجموعة من الأشخاص بينهم حسن حمدي وفرج عامر.

وكتب ميدو عبر "تويتر" "على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه وده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ".

واختتم "ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته".

يُذكر أن ميدو نشر فيديو قام بالرد من خلاله على منتقديه بعد صورته مع الخطيب وحسن حمدي. (طالع من هنا).