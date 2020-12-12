"حد تافه رمي طوبة".. أيمن يونس يروي سبب تعرضه للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، ما يتم تداوله عن تعرضه للاعتداء بعد صلاة الجمعة يوم أمس خلال عودته لمنزله بعد الصلاة.

وغرد يونس، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم السبت:"صباح الخير.. توضيح مره تانية مافيش اعتداء وترويج القصص الغريبة دي كلها مش حقيقية (خيال ) ما فيش موضوع أساسًا".

وأتم رئيس لجنة الكرة بالزمالك تغريدته بـ:"ده حد تافه رمي طوبة ولا اتنين و ما حصلش حاجة وأنا رايح أصلي وعادي وخلاص وتم ربطها بحظي السيء بسرطان زجاج السيارة و(ده بسببي) ووقوعه عليا والخدوش بعد عودتي للبيت بس كده".

وكان أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، قد تداولت له صوراً لتعرضه لإصابة بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا