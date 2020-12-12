ميدو يهاجم "السوشيال ميديا" بعد أزمة صورته مع الخطيب وحسن حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

رد أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، وصاحب المسيرة الاحترافية الشهيرة في أوروبا مع توتنهام وأياكس وسيلتا فيجو، على منتقديه بعد صورته مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق.

وكان ميدو قد تعرض لهجوم شديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب، وأخرى مع مجموعة من الأشخاص بينهم حسن حمدي وفرج عامر.

وقال ميدو من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" "أساس العمل الذي نقوم به هو تسلية الناس، وأخر ما في الرياضة هو أن نكره بعضنا البعض، لا أعرف ماذا حدث".

وأكمل "لم نصل لتلك الحالة يوما ما، لكن يجب أن يتوقف هذا الأمر".

وشدد "أنا رجل زملكاوي وأعتز بهذا وتربيت داخل الزمالك، لكن محمود الخطيب أسطورة، ليس عيبا أن أقوم بمصافحته والحديث معه والتقاط صورة تذكارية، الخطيب أسطورة".

وأضاف "كان لدي تعليق على بعض الأمور المتعلقة بإدارة حسن حمدي وقلت أن الزمالك ظُلم في تلك الفترة، لكن ليس معنى هذا عدم مصافحته والحديث معه".

وصرح "هل معنى هذا أن حسام غالي أو أي لاعب من الأهلي، شاهد حسن شحاتة أو فاروق جعفر أو أي رمز في الزمالك أن يصبح خائناً؟".

وواصل "أقدر أن هناك بعض الأشخاص المتعصبة لكن لا يجب أن يصل لتلك الدرجة، في النهاية كلنا اخوات ومصريين، لست وصياً على أحد، لكن يجب أن نصبح أكثر عقلانية".

وأكد "داخل الملعب يجب أن يكون هناك تنافس وحرب من أجل المكسب، لكن خارج الملعب الأمور مختلفة".

واستمر "سأظل زملكاوي حتى الموت لكن ليس معنى هذا أن نكره بعضنا البعض، عمر ما مصر وصلت لتلك المرحلة".

واتم قائلاً "لا أريد ذكر أسماء، لكن ما جعلنا نصل لهذا التعصب يجب أن ننسى تلك الأيام".