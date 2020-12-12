اليوم.. السيتي واليونايتد وجهاً لوجه في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد جاره السماوي مانشستر سيتي في مباراة الجولة 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد مانشستر سيتي هدافه التاريخي ونجمه سيرجيو أجويرو بعد فترة غياب طويلة، ونجح في تسجيل هدف في مباراة مارسيليا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

أجويرو سجل في فوز السيتي (3-0) رغم مشاركته كبديل لمدة 25 دقيقة فقط، ليمنح فريقه دفعة قوية قبل مواجهة ديربي مانشستر.

لكن بيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي أكد أن أجويرو سيعود تدريجياً، مشيراً إلى أنه ما زال لم يصل إلى مستواه البدني الذي يجعله يشارك كما كان قبل الإصابة.

ولذلك قد يكون أجويرو أحد البدائل المنتظرة في المباراة، حيث يُفضل بيب جوارديولا عدم المجازفة به للاحتفاظ به لوقت أطول خلال الموسم الحالي الصعب.

على الجهة الأخرى تعرض مانشستر يونايتد لصدمة بالخروج من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد الخسارة أمام لايبزيج الألماني (3-2) في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويسعى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لتخفيض عدد الأصوات المُطالبة برحيله بعد الفشل الأوروبي بتحقيق فوز مهم ومعنوي على الجار السماوي في ديربي مدينة مانشستر.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثامن، وكلا الفريقين لعب 10 مباريات فقط، بأقل مباراة واحدة من رباعي القمة.