بالمواعيد والقنوات.. انطلاقة الزمالك.. الريال وأتلتيكو.. وديربي مانشستر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يشهد اليوم السبت، عدد كبير من المباريات محلياً وأوروبياً في المسابقات المختلفة. وفي الدوري المصري، تقام 3 مباريات، أبرزهم انطلاقة الزمالك في المسابقة أمام المقاولون العرب. وفي أوروبا، يشهد الدوري الإسباني، "ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو، بينما في انجلترا هناك "ديربي مانشستر". ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات أبرز مباريات اليوم السبت: الدوري المصري: 2.30: البنك الأهلي - وادي دجلة (أون تايم سبورتس 1). 5.00: بيراميدز - الاتحاد السكندري (أون تايم سبورتس 2). 7.30: الزمالك - المقاولون العرب (أون تايم سبورتس 1). الدوري الإنجليزي: 2.30: ولفرهامبتون - أستون فيلا (بي إن سبورتس 1). 7.30: مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي (بي إن سبورتس 1). 10.00: إيفرتون - تشيلسي (بي إن سبورتس 2). الدوري الإسباني: 3.00: فالنسيا - أتلتيكو بلباو (بي إن سبورتس 3). 10.00: ريال مدريد - أتلتيكو مدريد (بي إن سبورتس 1). الدوري الإيطالي: 9.45: لاتسيو - هيلاس فيرونا (بي إن سبورتس 4). الدوري الفرنسي 6.00: مارسيليا - موناكو (بي إن سبورتس 6).

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