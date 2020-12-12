المقاولون يكشف تفاصيل جديدة عندما طلب الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

كشف محمد عادل مشرف العام على فريق المقاولون العرب، كواليس جديدة حول حقيقة رفض الزمالك لضم محمد صلاح، ومفاوضات الأهلي بشأن ضمه، ورد صلاح.

قال محمد عادل في تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "قصة أن الزمالك رفض محمد صلاح عند ذهابه لهم، مشكوك في صحتها، كنت أنا في تلك الفترة مسؤولًا عن التسويق في النادي، وأتصل بي المهندس إبراهيم محلب".

أضاف عادل :" محلب قال لي أن الأهلي والزمالك تحدثوا معه بشأن ضم محمد صلاح وباسم علي وعلي فتحي، وفي الحقيقة الخطيب أراد ضم صلاح من الأهلي صريحًا من محلب بشكل رسمي".

وحول جملة ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، بأنه قال صلاح لا يصلح للعب بالزمالك رد، الـمشرف العام على فريق المقاولون العرب قائلًا، بأنها خرجت من ممدوح ، لكنه كان حديثًا ليس

رسميًا ، ولم يكونوا قد شاهدوا اللاعب أو درسوا الأمر.

وتابع قائلًا:" قمت بالإجتماع مع محمد صلاح ، وباسم علي وعلي فتحي، كنت أحاول أن أغير رأيهم بعدم الرحيل عن الفريق، حيث قلت لهم بأنني أراكم أن تلعبوا خارج مصر أفضل، وستنجحون".

وواصل:" رد صلاح بأنه لن يلعب في مصر سوى للمقاولون ، أو الإحتراف الخارجي، وباسم علي قال لي عن الأموال والأمر نفسه لعلي فتحي".

وأضاف: " بعد أسبوع من ذلك الإجتماع أحترف صلاح، جاءه متابعة من نادي بازل السويسري ، الذين رغبوا بضمه".