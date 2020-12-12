مصطفي محمد يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلا علي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم السبت، في المبارة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الولي من النسخة الجديدة للدورى المصرى الممتاز 2020/2021 .
ومن المتوقع ان يبدأ البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كلا من:-
"محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - أحمد فتوح - طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".
ومن المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام السابعة والنصف مساءًبتوقيت القاهرة ، ويبحث الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الذئاب ، لاستعاده روح الانتصار مره أخري، خصوصا بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين الأولي من الأهلي في مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا ، والثانيه من طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر.
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