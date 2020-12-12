الثلاثاء.. الآعلان عن تشكيل مجلس اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري للدورة الثانية 2020 -2022

يعلن يوم الثلاثاء القادم الأولمبياد الخاص المصري تشكيل مجلس مداخلات اللاعبين القادة

بالأولمبياد الخاص المصري للدورة الثانية خلال الفترة من عام 2020م حتي عام 2022م.

صرح "عمرو محي الدين الطحاوي" نائب المدير الوطني بالأولمبياد الخاص المصري أن إدارة البرنامج قامت بعدد من الآجراءات لتشكيل المجلس الجديد للدورة الثانية له ، فقد أعلن الأولمبياد الخاص المصري في شهر نوفمبر السابق عن فتح باب التقدم لآختيار لاعبين ولاعبات جدد وفقاً لشروط محددة لضمهم كلاعبين قادة ضمن مجلس مداخلات اللاعبين القادة

بالأولمبياد الخاص المصري للفترة الثانية 2020 – 2022 عقب آنتهاء الفترة الأولي للمجلس السابق في شهر أكتوبر2020 من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .

ويضيف "الطحاوي" أن الأولمبياد الخاص المصري تلقي بالفعل طلبات الآنضمام من عدد 23 لاعب ولاعبة منهم 19 لاعب ولاعبة من الهيئات المسجلة بالأولمبياد الخاص المصري ومستوفين للشروط الموضوعة للتقدم .

من جانبه أكد طارق محسن مدير برنامج إعداد القادة من

اللاعبين أن جميع اللاعبين المتقدمين للانضمام للمجلس سوف يقومون بعمل مقابلات شخصية بحضور قيادات الآدارات ببرنامج الاولمبياد الخاص المصري عبر تطبيق زووم وذلك غداً الأحد وفقاً لتوقيتات محددة مع جميع المتقدمين من أجل الوقوف علي كافة المستويات للاعبين والآطلاع علي السيرة الذاتية لكلاً منهم لآختيار أفضل العناصر الذين سوف يمثلون زملائهم من اللاعبين في هذا المجلس الهام.

والجدير بالذكر أن مجلس مداخلات اللاعبين القادة

هو مجلس أعضاؤه من اللاعبين القادة يمثلون اللاعبون ويناقشون أمور تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص سوياً ، ويعبرون فيه عن أرائهم بأريحية ليطورون مهارتهم القيادية ويقدمون مقترحات تعرض على مجلس إدارة الأولمبياد الخاص للمناقشتها .