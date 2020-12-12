يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم السبت ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق غزل المحلة ، فى الجولة الولى من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى حصد أول 3نقاط فى مشوار البطولة هذا الموسم خاصة بعد الصفقات الجديدة التى تم ضمها فى الميركاتو الصيفى الماضى. .
وفى الخامسة من مساء اليوم يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، واستغل أحمد سامى المدير الفنى للفريق التدريبات الأخيرة فى تحفيظ اللاعبين عدداً من الجمل الخططية والتكتيكية التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء.
وشاهد مدرب سموحة عدة مباريات لفريق المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى "زعيم الفلاحين" خاصة بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه سيرامبكا كيلو باترا أمس فى الدورى.
ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجةإلى لاعبيه بعدم الإستهتار بالخصم خلال اللقاء خصوصا وأنه يخشى مفاجأة البدايات وطالب لاعبيه بضرورة السيطرة على مقاليد الأمور داخل المستطيل الأخضر من بداية اللقاء والتسجيل من الفرص المتاحة قدر الإمكان.
ويفتقد سموحة خلال المباراة الأولى جهود لاعبه أحمد الرفاعى الظهير الأيسر والذى يعانى من اصابة فى الركبة ويحتاج إلى 20 يوماً للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.
الجدير بالذكر أن سموحة حقق المركز الخامس فى الدورى الموسم الماضى بعدما حقق نتائج جيدة مع قدوم احمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق ، وينتظر المشاركة فى البطولة العربية خلال الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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