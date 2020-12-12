أيمن يونس : " كل ماتم ترويجه عن واقعة الاعتداء على خيال"

أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن كل مالتم ترويجه من روايات عن واقعة الاعتداء عليه عبر صفحات ومواقع السوشيال ميديبا خيال ولايمت للواقع بصلة.

ونشر أيمن يونس صباح اليوم السبت تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى

تويتر قائلا: " صباح الخير..توضيح مره تانيه مافيش اعتداء وترويج القصص الغريبه دي كلها مش حقيقيه (خيال )ما فيش موضوع اساسا.ده حد تافهه رمي طوبه ولا اتنين و ما حصلش حاجه و انا رايح اصلي و عادي و خلاص و تم ربطها بحظي السيء بسرطان زجاج السياره و(ده بسببي)ووقوعه عليا و الخدوش بعد عودتي للبيت بس كده".

يذكر أن نشرت مواقع التواصل الإجتماعي مساء امس الجمعة صور لأيمن يونس ، موضحين انه تعرض لحادث اعتداء بالضرب من قبل موجهولين ، وتكسير لزجاج سيارته .