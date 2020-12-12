ميدو: لو رأيت الخطيب كل يوم سأتصور معه.. "الله يخربيت" اللجان الإلكترونية

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، على صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدما تلقى انتقادًا كبيرًا من جماهير القلعة البيضاء.

وكان ميدو قد تعرض لهجوم شديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب، وأخرى مع مجموعة من الأشخاص بينهم حسن حمدي وفرج عامر.

وكتب ميدو عبر "تويتر" "على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه وده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ".

وأشار "ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد

اجتهد واخلص لبلده ولعائلته".

قبل أن يخرج في فيديو اَخر ويوضح الأمر: وقال ميدو خلال تصريحات عبر فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "صباح الخير، بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب، الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات، الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك".

وأضاف: "أنا رجل زملكاوي وأعتز بهذا وتربيت

داخل الزمالك، لكن محمود الخطيب أسطورة، ولا يوجد أي عيب، ولا خيانة في ذلك، أن أقوم بمصافحته، والتقاط صورة تذكارية، الخطيب أسطورة".

وتابع: "هل لو شاهد حسام غالي أو أي لاعب من لاعبي الأهلي، أحد كباتن الزمالك مثل حسن شحاتة أو فاروق جعفر وسلم عليه يصبح خائناً".

وواصل: "كرة القدم والرياضة ما هي إلا تسلية للجماهير، ولا أستطيع وصف ما يحدث الآن، ويجب أن يتوقف كل هذا التعصب".