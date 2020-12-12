رئيس الإسماعيلي يساند الطفلة مريم ويؤكد استعداداه لتقديم سبل الدعم

أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة على دعمه ومساندته للطفلة مريم المصابة بسرطان الدم.

وشدد عثمان على استعداده للتواصل مع أسرة الطفلة للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها بشكل سريع من أجل رفع معاناتها وإعادة البسمة لها.

ووجه رئيس النادى الإسماعيلى رسالة للطفلة فى ختام حديثه :"أتمنى من

الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية".

من جانبهم فقد تفاعل اللاعبون بشكل

كبير بخصوص الطفلة مريم وتعاهدوا على تحقيق الانتصار على الفريق البورسعيدى من أجل تقديم سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانب كبير فى تحسن حالتها الصحية.

يذكر أن والدة الطفلة قد بعثت برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أبرز ما جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الأحد أمام المصرى البورسعيدى أملا فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.