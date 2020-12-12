بث مباشر | مشاهدة مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “وادي دجلة والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم السبت 12-12-2020 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “وادي دجلة والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “محمد الغياتي”.

تقام مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي على ستاد كلية الشرطة، وتنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يدخل الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز “البنك الاهلي المصري” المباراة بقيادة المدرب “محمد يوسف” وعينه على خطف اول ثلاث نقاط له لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية في بداية المشوار بالمسابقة المحلية.

وتعدى طموح نادي البنك الاهلي التمثيل المشرف، بعدما دعم الفريق بعدة تعاقدات قوية أبرزها مهاجم منتخب مصر السابق ولاعب الزمالك وبيراميدز “أحمد علي”، بالإضافة إلى “محمد كوفي ومعروف يوسف”، كما ضم ثنائي النادي الاهلي الشاب “محمد فخري وشادي رضوان” على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر، يدخل نادي وادي دجلة المباراة بقيادة المدرب اليوناني “نيكوديموس بابافاسيليو” الذي أنقذ الفريق من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، ولن يتنازل بكل تأكيد عن تحقيق الفوز اليوم على فريق البنك الاهلي.

وأبرم فريق وادي دجلة 13 صفقة، أبرزها التعاقد مع المحترف المصري “أمير عادل” الذي كان قريب للغاية من التوقيع لنادي الزمالك قبل ان ينهار الاتفاق بين الطرفين في النهاية.

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وادي دجلة 0-0 البنك الاهلي

????الدوري المصري (الجولة الأولى)

????️ستاد كلية الشرطة

⌚تبدأ في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

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