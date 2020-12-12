شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تنظم عروضا رياضية ضمن فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي مشروع العروض الرياضية للفتيات طلاب المدارس الرياضية يقدمن عروضاً رياضية وتشكيلات إيقاعية ضمن فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان ، و يشارك بالمشروع عدد ٧ محافظات هم (بورسعيد، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، المنوفية، الشرقية) بإجمالي عدد ١٨٢ مشاركة، وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ويقوم المشاركون في برنامج قطار الشباب للأقصر وأسوان بتنفيذ البرنامج الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة لزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية حيث زاروا في اليوم الأول الصوت والضوء.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان حتى إبريل المقبل في ضوء الحرص على تعريف الشباب بالمعالم الحضارية والأثرية التي تمتاز بها مصر، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء تنفيذ البرنامج.

كما تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غدا الأحد مهرجان عروض فرق " هواة المسرح "2020 لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات،للموسم السادس علي التوالي،ذلك على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، للموسم ،خلال الفترة من 13 حتى 20 ديسمبر الجاري،بمشاركة 24 فرقه مسرحية تم تصعيدهم من أصل 43 فرقة مسرحية بمراكز شباب الجمهورية ، وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين وذلك لتقييم العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهم ( الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان،الفنانه فاطمة محمد علي ).

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إهتمام وحرص الوزارة علي تقديم الأهم والأجود موضوعيا وفنيا من خلال إفراز المواهب والكوادر المسرحية لخلق جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيا وفنيا من خلال تنظيم مهرجان المسرح علي مستوي المحافظات للمساهمة في إكتشاف المواهب وتنميتها في مجال المسرح ،خاصة انه يساهم في تغيير الأفكار ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.

وتقدم كفرالشيخ مركز شباب المدينة فى اليوم الأول للعروض " الانتظار "، المنوفية مركز شباب الحي القبلي تقدم عرض " الخال "، والجيزة مركز شباب المشابك تقدم عرض"ندم وجدان "، فيما تعرض بني سويف مركز شباب الفشن فى اليوم الثانى " عرض حال "، الإسماعيلية مركز شباب البر الثاني تقدم عرض " أبيض وأسود "، وأسوان مركز شباب كوم امبو تقدم عرض " أمن دوقر".

فيما تعرض الدقهلية مركز شباب ميت غمر فى اليوم الثالث للمسابقة عرض مسرحي بعنوان" حادثة في الشقة"، وجنوب سيناء مركز شباب الساحل تقدم عرض" جبل تقوق"، والغربية مركز شباب مدينة طنطا تقدم عرض " آلهة الريح "، وفى اليوم الرابع تعرض الأقصر مركز شباب البعيرات عرض مسرحي بعنوان " حلقة ذكر"، والاسكندرية "مركز شباب النصر تقدم عرض "وداعاً هامليت "، وشمال سيناء مركز شباب عاطف السادات تقدم عرض" وبرضه بنعشقها".

وتقوم القاهرة مركز شباب الوايلي فى اليوم الخامس بتقديم عرض " أوسكار"، وأسيوط مركز شباب حي السلام تقدم عرض"الشرنقة"، وقنا مركز شباب مدينة العمال تقدم عرض "الوابور"، وفى اليوم السادس تقدم دمياط "مركز شباب الشيخ درغام تقدم عرض " سبع ورقات كوتشينة"، والشرقية"مركز شباب القنايات "تقدم عرض "ورد "، وسوهاج "مركز شباب الزهور " تقدم عرض مسرحي " الحلم "

و تقدم القليوبية مركز شباب قليوب في اليوم السابع العرض المسرحي "القطة العميا"،الفيوم مركز شباب المدينة تقدم عرض "ماوراء المرآه"،البحيرة مركز شباب النصر تقدم عرض "حريم النار"،تختتم عروض اليوم الثامن والآخير بمشاركة المنيا مركز شباب المدينة أ وتقدم عرض "رايح أجرب حظي "،بورسعيد مركز شباب السلام وتقدم عرض"البؤساء"،السويس مركز شباب سليم الحي تقدم عرض "علي هامش الروح".

وتختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة ، سيتم الإعلان عن موعده من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة .

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غدا الأحد مهرجان عروض فرق " هواة المسرح "2020 لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات،للموسم السادس علي التوالي،ذلك على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، للموسم ،خلال الفترة من 13 حتى 20 ديسمبر الجاري،بمشاركة 24 فرقه مسرحية تم تصعيدهم من أصل 43 فرقة مسرحية بمراكز شباب الجمهورية .

وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين والفناجيل وذلك لتقييم العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهم ( الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان،الفنانه فاطمة محمد علي ).

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إهتمام وحرص الوزارة علي تقديم الأهم والأجود موضوعيا وفنيا من خلال إفراز المواهب والكوادر المسرحية لخلق جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيا وفنيا من خلال تنظيم مهرجان المسرح علي مستوي المحافظات للمساهمة في إكتشاف المواهب وتنميتها في مجال المسرح ،خاصة انه يساهم في تغيير الأفكار ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.

وتقدم كفرالشيخ مركز شباب المدينة فى اليوم الأول للعروض " الانتظار "، المنوفية مركز شباب الحي القبلي تقدم عرض " الخال "، والجيزة مركز شباب المشابك تقدم عرض"ندم وجدان "، فيما تعرض بني سويف مركز شباب الفشن فى اليوم الثانى " عرض حال "، الإسماعيلية مركز شباب البر الثاني تقدم عرض " أبيض وأسود "، وأسوان مركز شباب كوم امبو تقدم عرض " أمن دوقر".

فيما تعرض الدقهلية مركز شباب ميت غمر فى اليوم الثالث للمسابقة عرض مسرحي بعنوان" حادثة في الشقة"، وجنوب سيناء مركز شباب الساحل تقدم عرض" جبل تقوق"، والغربية مركز شباب مدينة طنطا تقدم عرض " آلهة الريح "، وفى اليوم الرابع تعرض الأقصر مركز شباب البعيرات عرض مسرحي بعنوان " حلقة ذكر"، والاسكندرية "مركز شباب النصر تقدم عرض "وداعاً هامليت "، وشمال سيناء مركز شباب عاطف السادات تقدم عرض" وبرضه بنعشقها".

وتقوم القاهرة مركز شباب الوايلي فى اليوم الخامس بتقديم عرض " أوسكار"، وأسيوط مركز شباب حي السلام تقدم عرض"الشرنقة"، وقنا مركز شباب مدينة العمال تقدم عرض "الوابور"، وفى اليوم السادس تقدم دمياط "مركز شباب الشيخ درغام تقدم عرض " سبع ورقات كوتشينة"، والشرقية"مركز شباب القنايات "تقدم عرض "ورد "، وسوهاج "مركز شباب الزهور " تقدم عرض مسرحي " الحلم "

و تقدم القليوبية مركز شباب قلوب في اليوم السابع العرض المسرحي "القطة العميا"،الفيوم مركز شباب المدينة تقدم عرض "ماوراء المرآه"،البحيرة مركز شباب النصر تقدم عرض "حريم النار"،تختتم عروض اليوم الثامن والآخير بمشاركة المنيا مركز شباب المدينة أ وتقدم عرض "رايح أجرب حظي "،بورسعيد مركز شباب السلام وتقدم عرض"البؤساء"،السويس مركز شباب سليم الحي تقدم عرض "علي هامش الروح".

وتختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة ، سيتم الإعلان عن موعده من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة .